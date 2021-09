Jadwal Piala Sudirman 2021 Hari Ini Live TVRI, Tim Indonesia Pastikan Lolos Perempatfinal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala Sudirman hari ini Selasa (28/9/2021) yang belum tentu tayang via Siaran Langsung TVRI dan kisah Tim Indonesia memastikan tiket perempatfinal Sudirman Cup meski cuma ada di bawah Denmark di klasemen.

Siaran Langsung Piala Sudirman 2021 hari ini adalah grup B dan D. Yakni Taipei vs Jerman serta Korea Selatan vs Tahiti, Jepang vs Inggris dan Malaysia vs Mesir.

Turnamen Badminton di Grup B dan D sesuai Jadwal Piala Sudirman 2021 hari ini belum tentu tayang via Siaran Langsung TVRI.

Sementara itu, hasil dan Klasemen Piala Sudirman 2021 Grup C. Tim Indonesia gagal ambil alih puncak klasemen dari Denmark.

Baca juga: Prediksi, Line Up & Link Streaming Donetsk vs Inter Milan Liga Champions Malam Ini, Calhanoglu Main

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Live Indosiar Hari Ini, Borneo FC vs Bali United & Persija vs Persita

Baca juga: Live Trans7! Jadwal Siaran MotoGP Amerika 2021 Pekan Ini, FP & Kualifikasi di TV Online Fox Sports

Tim Indonesia gagal mengambil alih pucuk pimpinan klasemen Grup C Sudirman Cup 2021 dari tangan Denmark setelah Hasil Piala Sudirman laga terakhir.

Posisi Klasemen Piala Sudirman 2021 ini tak lepas dari hasil kemenangan Indonesia dan Denmark pada pertandingan kedua mereka pada fase penyisihan grup.

Diberitakan BolaSport.com sebelumnya, pada Hasil Piala Sudirman di laga terakhir Indonesia cuma bisa menang 3-2 atas Kanada, sedangkan Denmark mampu mengatasi NBFR (Rusia) dengan skor 4-1.

Baca juga: Jadwal Siaran Liga Champion Live SCTV Malam Ini PSG vs Man City, AC Milan vs Atletico di TV Online

Hasil inilah yang kemudian membuat Indonesia tetap tertahan di posisi kedua Grup C, di bawah Denmark.

Satu hari sebelumnya, Indonesia dan Denmark kompak meraih kemenangan 5-0 atas lawan masing-masing.