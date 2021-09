Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Live Indosiar Hari Ini, Borneo FC vs Bali United & Persija vs Persita

Jadwal Liga 1 hari ini Siaran Langsung Indosiar, Borneo FC vs Bali United dan Persija Jakarta vs Persita

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021 hari ini, Selasa (28/9/2021) yang tayang via Siaran Langsung Indosiar ada Borneo FC vs Bali United dan Persija vs Persita.

Jadwal siaran langsung Liga 1 2021 hari ini juga bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio, yakni laga Persela Lamongan vs Persiraja.

Pekan 5 di Jadwal Liga 1 2021 sudah dimulai sejak Senin (27/9/2021). Sedangkan untuk hari ini laga perdana ada Persela vs Persiraja mulai pukul 15.15 WIB di Live Streaming Vidio, Borneo FC vs Bali United pukul 18.15 WIB dan Persija vs Persita pukul 20.30 WIB. Keduanya tayang via Siaran Langsung Indosiar.

Sementara itu, Borneo FC vs Bali United yang diagendakan dalam jadwal Liga 1 2021 hari Selasa malam, 28 September, menunjukkan Serdadu Tridatu layak diunggulkan.

Dijadwalkan berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, laga pekan-5 Liga 1 ini bisa ditonton via siaran langsung Indosiar dan live streaming Vidio.

Jam tayang Borneo FC vs Bali United di siaran live Indosiar dimulai pukul 18.15 WIB, Selasa (28/9/2021).

Bali United kini berada di peringkat pertama klasemen Liga 1 2021.

Dari 4 laga yang sudah dijalani selama Liga 1 BRI musim ini berlangsung, Serdadu Tridatu mengumpulkan 10 poin.

Sebaliknya, Borneo FC memiliki 5 poin dan masih terseok di peringkat 10 klasemen Liga 1 terbaru.

Kendati begitu, dalam laga terakhir kedua tim yang berlangsung di tahun 2019, Borneo FC sukses menumbangkan Bali United dengan skor telak 6-0.