Live SCTV! Line Up & Link Streaming PSG vs Man City di Liga Champions Malam Ini, Messi & Pep Reuni

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming PSG vs Man City di Liga Champions Malam Ini via Siaran Langsung SCTV & Live Streaming Champions TV, Lionel Messi diragukan tampil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming PSG vs Man City di laga Liga Champions, Selasa (28/9/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Reuni Lionel Messi dan Pep Guardiola.

Siaran Langsung Liga Champions antara PSG vs Manchester City via Live Streaming TV Online Vidio dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming PSG vs Man City di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Lionel Messi diragukan tampil.

Duel PSG vs Manchester City di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Duel PSG vs Man City dapat dilabeli sebagai 'El Cashico' jika melihat uang yang dibelanjakan kedua tim demi meraih gelar Liga Champions pertama sepanjang sejarah.

Musim ini, City merekrut Jack Grealish (100 juta paun), melanjutkan perbaikan skuad oleh Pep Guardiola yang musim lalu menghabiskan 82 juta paun untuk Ruben Dias (Benfica) dan Ferran Torres (Valencia).

Sementara itu, PSG secara teknis hanya mengeluarkan 76 juta euro untuk Achraf Hakimi (Inter) dan Danilo Pereira (Porto).

Namun, Les Parisiens mendatangkan Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, hingga Lionel Messi yang berstatus free agent.

Musim lalu, Manchester City menumbangkan PSG baik di laga kandang maupun tandang dengan agregat 4-1. Namun, laga di penyisihan UCL Grup A ini sama sekali berbeda.

Klub Paris datang ke laga ini dengan 8 kemenangan dalam 9 partai terakhir.