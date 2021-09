Live Streaming Liga Champions, Real Madrid vs Sheriff, Duel Dua Tim Belum Pernah Kalah

BANJARMASINPOPST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Real Madrid vs Sheriff di laga Liga Champions, Rabu (29/9/2021) via Live Streaming Vidio.com dan tak via Siaran Langsung SCTV. Duel dua tim tak terkalahkan.

Real Madrid mencari kemenangan kedua beruntun di Grup D Liga Champions saat menjamu wakil dari Moldova, Sheriff.

Ini adalah pertandingan pada pekan kedua UCL di Santiago Bernabeu, Rabu (29/9) dini hari.

Los Blancos menggebuk pesaing terberatnya, Inter Milan 1-0 pada laga pembuka di Milan sebulan lalu.

Pada pertandingan itu, gol semata-wayang dicetak Rodrygo di menit ke-89.

Sedang Sheriff secara mengejutkan mengalahkan langganan UCL, Shakhtar Donetsk 2-0 lewat gol Adama Traore, dan Momo Yansame.

Real Madrid, yang kini diasuh Carlo Ancelotti melakukan start impresif dengan meraih 17 poin dari tujuh laga di La Liga yang menempatkan mereka di puncak klasemen sementara.