Malam Ini Indosiar dan Live Streaming, Borneo FC vs Bali United, Duet Spaso-Lilipaly

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal dan Live Streaming laga lanjutan Liga 1 2021 Selasa (28/9/2021) malam ini, Borneo vs Bali United. Laga Borneo FC vs Bali United via Siaran Langsung Indosiar gratis dan tidak via Live Streaming Indosiar. Lilipaly dan Ilija Spasojevic tampil.

Live Streaming TV Online Vidio.com dan siaran Langsung Indosia Liga 1 2021 Borneo FC vs Bali United akan dimulai sesaat lagi pukul 18.15 WIB digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Eber Bessa, menjadi pemain cadangan.

Live Streaming TV Online Vidio.com dan siaran Langsung Indosia Liga 1 2021 Borneo FC vs Bali United ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tidak via Live Streaming Indosiar karena free to air.

Link Live Streaming TV Online Vidio.com dan siaran Langsung Indosia Liga 1 2021 Borneo FC vs Bali United ada ditautan setelah berita ini.

Dua pemain naturalisasi Bali United, Stefano Lilipaly dan Ilija Spasojevic, diprediksi kembali turun sebagai starter.

Sementara pemain asing baru Bali United, Eber Bessa, menjadi pemain cadangan atau pemain pengganti.

Laga Bali United vs Borneo FC yang merupakan dua tim bersaudara ini akan disiarkan langsung atau Live Indosiar pukul 18.00 WIB atau 19.00 WITA.

Saat ini Bali United menjadi pemuncak klasemen dengan poin 10 dari empat laga.

Sedang Borneo FC berada di posisi 9 dengan poin 5 juga dari empat laga.

Dalam laga malam ini, Pelatih Bali United Stefano Cugurra Teco diprediksi tidak banyak melakukan perubahan pemain. Ia tetap mengandalkan the winning team-nya.