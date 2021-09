Prediksi PSS Sleman vs Persebaya di Liga 1, Samsul Arif Disiapkan Aji Santoso

Susunan Pemain dan Live Streaming PSS vs Persebaya di Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online, Samsul Arif disiapkan Aji Santoso

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming PSS vs Persebaya di laga lanjutan Liga 1 2021, Rabu (29/9/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar gratis dan tidak via Live Streaming Indosiar. Samsul Arif disiapkan Aji Santoso.

Siaran Langsung Liga 1 2021 antara PSS Sleman vs Persebaya Surabaya via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Indosiar pukul 20.45 WIB.

Link Live Streaming PSS vs Persebaya ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tidak via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Samsul Arif main.

Duel PSS Sleman vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan di Indosiar.

Kedua tim masih sama-sama mencari konsistensi.

PSS dan Persebaya kesulitan mencari hasil positif dalam 4 laga awal Liga 1 2021.

Laskar Sembada, julukan PSS, baru mengoleksi 4 angka dari 4 partai.

Sementara itu, Bajul Ijo justru terpuruk sebagai juru kunci klasemen Liga 1, mengoleksi 3 angka saja.

PSS sempat gagal menang lawan Persija dan Persiraja. Momentum didapatkan ketika Super Elja mengalahkan Arema 2-1.

Namun, anak asuh Dejan Antonic kembali jatuh ketika tumbang oleh Madura United (1-0).