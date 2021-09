Prediksi Susunan Pemain Juventus vs Chelsea di Liga Champions Live SCTV, Lukaku & Chiesa Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs Chelsea di Liga Champions via Siaran Langsung SCTV & Live Streaming Champions TV, Romelu Lukaku dan Federico Chiesa main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Juventus vs Chelsea di laga Liga Champions, Kamis (30/9/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku dan Federico Chiesa main.

Siaran Langsung Liga Champions antara Juventus vs Chelsea via Live Streaming TV Online Vidio dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Juventus vs Chelsea di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Federico Chiesa dan Romelu Lukaku besar kemungkinan jadi starter.

Duel Juventus vs Chelsea di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Dua tim dari Grup H ini akan saling berjumpa pada duel yang digelar di Allianz Stadium, Kamis (30/9/2021) dini hari WIB.

Juventus punya modal yang cukup bagus jelang duel lawan Chelsea. Juventus tak pernah kalah pada empat laga terakhir di semua kompetisi.

Di Liga Champions, mereka menang 3-0 atas Malmo pada matchday pertama.

Namun, Si Nyonya Tua bakal kehilangan salah satu pemain terbaiknya: Paulo Dybala.

Dia mengalami cedera akhir pekan lalu. Sementara, kondisi Alvaro Morata masih diragukan.

Sementara itu, Chelsea kalah dari Man City pada laga terakhirnya. Ini adalah kekalahan pertama Chelsea musim ini.