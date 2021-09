PSG vs Manchester City Laga Sepak Bola Termahal di Dunia, Live SCTV dan Streaming TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming PSG vs Manchester City di Liga Champions (UCL) Rabu (29/9/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Laga pertandingan sepak bola termahal di dunia.

Siaran Langsung Liga Champions antara PSG vs Manchester City mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming PSG vs Manchester City di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan Siaran Langsung SCTV.

Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, perang bintang dua klub kaya.

Duel PSG vs Manchester City di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Dilansir Marca Paris Saint-Germain akan menjamu Manchester City di Parc des Princes dalam pertandingan sepak bola termahal di dunia.

Kedua belah pihak terkenal karena memiliki kekayaan besar serta dua starting eleven yang mewah dan banyak pemain bintang.

Menurut data Transfermarkt, skuat Manchester City bernilai 1 miliar euro, tepatnya 1,005 miliar, sedangkan PSG kurang dari 997,25 juta euro.

Bernardo Silva, Jack Grealish dan Gabriel Jesus saat pemanasan jelang laga Man City vs Arsenal di pekan 3 Liga Inggris, Sabtu (28/8/2021). (Instagram @mancity)

Jika kedua belah pihak menyatukan nilai mereka, mereka melebihi total 2 miliar euro.

Jadi untuk mengatakan ini adalah pertandingan sepak bola paling mahal di dunia bukan hal yang salah.



Penandatanganan musim panas paling mahal saat kedua tim ingin memenangkan trofi Liga Champions pertama dalam sejarah masing-masing.

Kedua tim telah banyak berinvestasi musim panas ini dalam mencari pemain bintang dan bakat baru.