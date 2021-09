Pujian Rulyabii Ke Celine Evangelista Nyanyi Lagu Melow Disorot,Kala Pisah Rumah dari Stefan William

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak pernah bernyanyi di depan umum, suara merdu presenter Celine Evangelista kala membawakan lagu 'Putus Atau Terus' milik Judika menuai pujian dari warganet termasuk presenter Rulyabii Margana.

Penampilan Celine Evangelista membawakan lagu perpisahan di acara Infotaiment Awards 2021 sedang ramai disorot lantaran terjadi di tengah kondisi rumah tangganya dengan Stefan William yang masih belum membaik.

Celine Evangelista menjadi salah satu pengisi acara di ajang bergengsi stasiun televisi SCTV itu. Di kesempatan itu, istri sah Stefan William berkesempatan menunjukkan suara emasnya.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari instagram @celine_evangelista, Selasa (28/9/2021) aksi Rulyabii Margana memuji penampilan Celine Evangelista dengan cara memberikan emoji cinta melalui kolom komentar instagram istri Stefan bikin warganet semakin heboh.

Beberapa warganet tak menyukai cara Rulyabii. Dirasa, ia tak pantas bersikap begitu sebab Celine Evangelista dan Stefan William masih menjalin hubungan sebagai suami istri.

Namun ada pula warganet yang berpendapat apa yang dilakukan Ruly sah-sah saja sebab diketahui Celine dan Rulyabii adalah rekan kerja di Insert TV.

"(emoji cinta) woooww suaranyaaa @celine_evangelista, " komentar @rulyabii27_.