Sesaat Lagi Borneo vs Bali United, Live Indosiar & Live Streaming, Ini Link nya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi Live Streaming Borneo vs Bali United di laga lanjutan Liga 1 2021, Selasa (28/9/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar gratis dan tidak via Live Streaming Indosiar.

Siaran Langsung Liga 2 2021 antara Borneo vs Bali United via Siaran Langsung Indosiar gratis dan tidak via Live Streaming Indosiar pukul 18.30 WIB dan sesaat lagi akan sedang berlangsung.

Link Live Streaming Live Streaming Borneo vs Bali United ada di tautan dibawah ini.

Duel Borneo vs Bali United dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan di Indosiar.

Bali United kini berada di peringkat pertama klasemen Liga 1 2021.

Dari 4 laga yang sudah dijalani selama Liga 1 BRI musim ini berlangsung, Serdadu Tridatu mengumpulkan 10 poin.

Sebaliknya, Borneo FC memiliki 5 poin dan masih terseok di peringkat 10 klasemen Liga 1 terbaru.

Kendati begitu, dalam laga terakhir kedua tim yang berlangsung di tahun 2019, Borneo FC sukses menumbangkan Bali United dengan skor telak 6-0.

Secara head to head (H2H) pun kedua tim saling mengalahkan sehingga duel di pekan ke-5 Liga 1 2021 tersebut kemungkinan bakal berlangsung sengit.

Hingga kini, Bali United menjadi salah satu dari 6 tim Liga 1 2021 yang belum terkalahkan.