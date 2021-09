Sesaat Lagi Liga 1 Link Streaming Persija vs Persita, Tekad Persija Geser Persib di Tiga Besar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi Live Streaming Persija vs Persita di laga lanjutan Liga 1 2021, Selasa (28/9/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar gratis dan tidak via Live Streaming Indosiar. Persija Ingin Geser Persib.

Siaran Langsung Liga 1 2021 antara Persija Jakarta vs Persita Tangerang via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Indosiar pukul 20.45 WIB.

Link Live Streaming Persija vs Persita ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tidak via Live Streaming Indosiar karena free to air.

Duel Persija Jakarta vs Persita Tangerang di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan di Indosiar tautan link setelah berita ini.

Macan Kemayoran dan Pendekar Cisadane jelas memiliki misi yag sama dengan tujuan berbeda pada laga nanti

Anak-anak Ibu Kota membutuhkan tiga poin untuk menjaga tren kemenangan yang baru mereka ukir pada pekan keempat BRI Liga 1 2021.

Maklum saja, Persija Jakarta terbilang terlambat panas. Tiga laga awal mereka berakhir dengan hasil imbang.

Baru pada pekan keempat, Marko Simic cs menuai tiga poin.

Dua kemenangan dan dua kekalahan membuat Persita Tangerang kini mengumpulkan poin yang sama dengan Persija Jakrta, yakni enam.

Bedanya, pada laga terakhir, Ahmad Nur Hardianto dkk menuai kekalahan kala bersua Bali United.