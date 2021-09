BERLANGSUNG Live TVRI! Link Nonton TV Online Piala Sudirman Indonesia vs Denmark Pukul 14.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala Sudirman hari ini Rabu (29/9/2021) yang tayang via Siaran Langsung TVRI dan saat ini Sedang Berlangsung, ada Indonesia vs Denmark untuk berebut puncak Klasemen. Link Live Streaming Piala Sudirman sudah banjarmasinpost.co.id sediakan.

Siaran Langsung Piala Sudirman 2021 hari ini adalah grup A dan C. Yakni Indonesia vs Denmark, Kanada vs Rusia, India vs Finlandia dan Cina vs Thailand. Live Streaming TVRI di Vidio dan Live Streaming Usee TV menayangkan laga ini yang saat ini sedang berlangsung.

Turnamen Badminton di Grup A dan C sesuai Jadwal Piala Sudirman 2021 hari ini tayang via Siaran Langsung TVRI pukul 14.00 WIB pada laga Indonesia vs Denmark. Link Live Streaming Piala Sudirman ada di bagian bawah artikel ini.

Sementara itu, hasil dan Klasemen Piala Sudirman 2021 Grup B dan D berubah. Live Streaming TVRI via Vidio dan Live Streaming Usee TV ada di artikel ini.

Hasil Piala Sudirman atau kejuaraan bulu tangkis Sudirman Cup 2021 tadi malam.

Hasil Grup B: Taiwan vs Jerman 5-0, Korea Selatan catat skor serupa atas Tahiti.

Di Grup D: Malaysia unggul sempurna atas Mesir, begitu pula Jepang atas Inggris.

Mereka dipastikan lolos 8 besar, dan tinggal menentukan juara grup saja.

Sedangkan jadwal hari ini Rabu (29/9/2021), Indonesia vs Denmark penentuan juara klasemen Grup C.

Kemenangan meyakinkan Taiwan atas Jerman pada Sudirman Cup 2021 hari ke-3, Selasa (28/9/2021) kemarin di Energia Areena, Vantaa, Finlandia, telah mengantar mereka ke puncak klasemen sementara Grup B.