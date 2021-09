Jadwal Liga 1 Siaran Langsung Indosiar Hari Ini, PSIS vs Madura United, Arema & Persebaya Main

Persipura Jayapura vs Arema FC, PSIS Semarang vs Madura United dan PSS Sleman vs Persebaya Surabaya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021-2022 via Siaran Langsung Indosiar, Rabu, 29 September 2021. Ada Persipura Jayapura vs Arema FC, PSIS Semarang vs Madura United dan PSS Sleman vs Persebaya Surabaya.

Ada empat laga terakhir pekan kelima, yang tiga di antaranya akan disiarkan langsung oleh Indosiar. Sedangkan duel , Bhayangkara FC vs Persik Kediri tayang via Live Streaming TV Online.

Jadwal Liga 1 hari ini dibuka laga Persipura Jayapura vs Arema Fc yang tayang via Siaran Langsung Indosiar. Pun dengan laga PSIS Semarang vs Madura United dan PSS Sleman vs Persebaya Surabaya.

Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Madya Senayan Jakarta, mulai 15.15 WIB.

Persipura akan berusaha menjaga tren kebangkitan setelah meraih kemenangan perdana atas Persiraja Banda Aceh (1-2).

Sedangkan Arema FC masih mencari kemenangan pertamanya musim ini setelah tiga kali seri dan sekali kalah.

Pada 18.15 WIB, partai PSIS Semarang vs Madura United akan hadir di Stadion Wibawa Mukti.

PSIS baru ditahan Arema 0-0 sedangkan Madura United baru saja meraih kemenangan pertamanya dengan mengalahkan PSS Sleman 1-0.

Pada malam hari ada dua laga yang berlangsung nyaris bersamaan.

Bhayangkara FC vs Persik Kediri akan berlangsung mulai 20.30 WIB di Stadion Madya Senayan.