Jadwal Siaran Langsung SCTV Liga Champion Malam Ini Juventus vs Chelsea, Man United vs Villarreal?

Jadwal Liga Champions via Siaran Langsung SCTV malam ini Juventus vs Chelsea, Manchester United vs Villarreal di Live Streaming TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Liga Champions (UCL) via Siaran Langsung SCTV mulai malam ini Rabu (29/9/2021) malam hingga Kamis (30/9/2021) dini hari WIB. Ada Atalanta vs Young Boys dan Juventus vs Chelsea.

Sejumlah pertandingan menarik Liga Champion akan tayang di SCTV secara live, bukan Live Streaming SCTV. Sedangkan laga Manchester United vs Villarreal, Benfica vs Barcelona dan Bayern Munchen vs Dynamo Kiev bisa diakses via Live Streaming TV Online.

Sebelum duel bigmatch di Jadwal Liga Champions via Siaran Langsung SCTV yakni Juventus vs Chelsea, ada Atalanta vs Young Boys yang berlaga.

Selain pertandingan itu, ada laga-laga menarik Liga Champions lainnya lain seperti Manchester United vs Villarreal, Benfica vs Barcelona dan Bayern Munchen vs Dynamo Kiev dan banyak lainnya yang kemungkinan tidak tayang secara Live Streaming SCTV tapi bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com (Champions TV).

Baca juga: Hasil Liga Champions Dinihari Tadi, Messi Cetak Gol Saat PSG vs Man City, AC Milan & Madrid Kalah

Baca juga: Jadwal Liga 1 Siaran Langsung Indosiar Hari Ini, PSIS vs Madura United, Arema & Persebaya Main

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung TVRI Piala Sudirman 2021 Hari Ini Indonesia vs Denmark, Cek Klasemen Terbaru

Ya, Fase grup Liga Champions hingga kini masih berlanjut.

Empat pertandingan di match day 2 Liga Champions 2021 akan disiarkan secara langsung di SCTV.

Sementara pertandingan Liga Champion lainnya, bisa disaksikan melalui Vidio.com.

Duel Shakhtar Donetsk vs Inter Milan adalah laga pertama di match day 2 Liga Champion yang disiarkan SCTV.

Pertandingan ini digelar Selasa 28 September 2021 mulai pukul 23.45 WIB.

Shakhtar Donetsk dan Inter Milan saat ini sama-sama belum meraih poin.