Jisoo BLACPINK Sungguh Memukau, Ribuan Fans Rela Kejar Mobil Sang Diva Saat di Paris Fashion Week

BANJARMASINPOST.CO.ID- Popularitas para personil BLACKPINK sungguh luar biasa.

Setiap kali mereka hadir di berbagai acara para BLINK --sebutan fans mereka--selalu hadir.

Tak hanya itu masing-masing member BLACKPINK pun punya fans tersendiri. Seperti Jisoo BLACKPINK.

Saat hadir di Paris Fashion Week, Selasa (28/9/2021) ribuan fansnya mengejar sang Diva Korea ini.

Diketahui, Jisoo hadir di Paris Fashion Week sebagai global ambassador Dior.

Ribuan orang memadati pintu masuk utama lokasi acara sejak sebelum acara dimulai pukul 15.00 setempat.

Mereka bersorak meneriakkan nama Jisoo. Fans mengira Jisoo akan melewati karpet ungu yang telah dipasang Dior.

Tetapi, ternyata Jisoo masuk dari pintu lainnya. Setelah acara usai, Jisoo akhirnya keluar dari pintu belakang.

Di Paris untuk Paris Fashion Week Video di akun Twitter @BenePavl memperlihatkan ribuan orang yang menunggu di depan pintu utama tadi lari ke belakang untuk melihat Jisoo.

"When #jisoo came out #pfw #dior #JISOO_DiorParisFW," tulis akun @BenePavl.