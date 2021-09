LINK Nonton TV Online Piala Sudirman 2021 Hari Ini, Live TVRI Tim Indonesia di Perempat Final

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala Sudirman hari ini Kamis (30/9/2021) yang tayang Live Streaming TV Online dan belum tentu via Siaran Langsung TVRI. Selain itu ada jadwal Indonesia di babak perempatfinal dan Live Streaming Piala Sudirman.

Siaran Langsung Piala Sudirman 2021 hari ini adalah grup B dan D. Yakni Chinese Taipei vs Korea Selatan, Jerman vs Tahiti, Jepang vs Malaysia dan Inggris vs Mesir.

Turnamen Badminton di Grup B dan D sesuai Jadwal Piala Sudirman 2021 hari ini belum tentu tayang via Siaran Langsung TVRI, namun dijadwalkan tayang mulai pukul 14.00 WIB. Link Live Streaming Piala Sudirman ada di artikel ini.

Sementara itu, Jadwal babak perempatfinal Piala Sudirman 2021 termasuk tim indonesia tersaji di artikel ini.

Tim bulutangkis Chinese Taipei akan menghadapi tim kuat Korea Selatan pada laga terakhir penyisihan Grup B Piala Sudirman 2021.

Pertandingan Chinese Taipei vs Korea dijadwalkan pada Kamis (30/09/21) pukul 14.00 WIB dari Energia Areena Vantaa Finlandia. Sebelumnya, kedua tim sama-sama menyapu bersih dua kemenangan menghadapi Jerman dan Tahiti.

Setelah melibas telak Tahiti 5-0 pada Minggu (26/09/21), Chinese Taipei kembali melanjutkan trend kemenangan melawan Jerman 5-0 pada Selasa (28/09/21).

Hasil itu menempatkan Chinese Taipei untuk sementara berada di puncak klasemen, diikuti Korea yang sebelumnya menang 4-1 atas Jerman, serta 5-0 atas Tahiti.

Sementara pertandingan hari ini akan memperebutkan juara Grup C. Tentu kedua tim berpeluang sama untuk meraih kemenangan.

Menilik skuat yang ada, absennya beberapa pemain andalan Chinese Taipei, membuat Korea sedikit lebih diuntungkan. Korea berpeluang mengambil poin di sektor yang ditinggalkan Lee Wang/Wang Chi-Lin, serta tunggal putri Tai Tzu Ying.