Indonesia vs Malaysia di Hasil Drawing Piala Sudirman 2021 Babak Perempatfinal, Cina vs Denmark

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Hasil Drawing Piala Sudirman 2021 babak perempatfinal yang digelar Jumat (1/10/2021) dinihari. Tim Indonesia vs Malaysia di fase knock out.

Setelah melalui pertandingan babak penyisihan grup turnamen badminton beregu campuran Sudirman Cup 2021, seluruh negara peserta Piala Sudirman Cup 2021 telah menjalani tiga laga di Energia Areena, Vantaa, Finlandia.

Selain Indonesia vs Malaysia, Hasil Drawing Piala Sudirman 2021 juga mempertemukan Cina vs Denmark, Korsel vs Thailand dan Taiwan vs Jepang.

Hasilnya, dua negara terbaik dari masing-masing grup berhak melanjutkan perjuangan ke babak perempat final. Hasil Drawing itu merupakan hasil juara grup bertemu runner up grup yang berbeda.

Pada Grup A, Cina yang datang sebagai unggulan pertama turnamen lolos sebagai pemuncak tabel didampingi Thailand yang finis sebagai runner up.

Sedangkan predikat juara Grup B disabet oleh Korea Selatan.

Tim Negeri Ginseng lolos bersama Taiwan yang menutup kompetisi di peringkat kedua.

Dari Grup C, Indonesia lolos sebagai peringkat pertama ditemani Denmark yang berada tepat satu setrip di bawah.

Diketahui, Tim Indonesia berhasil meraih juara grup C Piala Sudirman 2021.

Greysia Polii/Apriyani Rahayu dkk berhasil mengalahkan NBRF Rusia dengan skor 5-0, kemudian menang atas Kanada 3-2 dan Denmark 3-2.