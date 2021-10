Liga Italia Mulai Sabtu Ini Jadwal Live RCTI & Bein, Derby Torino vs Juventus & Atalanta vs AC Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia Pekan ke-7 yang akan dimulai pada hari Sabtu (2/10/2021) hingga Senin (4/10/2021) via Live Streaming Bein Sports. Ada Torino vs Juventus, AS Roma vs Empoli. Yang akan tayang via Siaran Langsung RCTI Sassuolo vs Inter & Atalanta vs AC Milan.

Beberapa laga menarik akan tersaji pada pekan ke-7 Liga Italia 2021 dan bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports. Juventus, Inter Milan dan AC Milan main.

Pada Jadwal Liga Italia pekan ini, ada Torino vs Juventus pada Sabtu, AS Roma vs Empoli disiarkan Minggu. Yang akan tayang via Siaran Langsung RCTI Minggu, Sassuolo vs Inter & Senin malam, Atalanta vs AC Milan.

Derby della Mole antara Torino vs Juventus. Torino menuju pertandingan ini menyusul hasil seri 1-1 Serie A melawan Venezia.

Dalam pertandingan tersebut, Torino berhasil menguasai 57% penguasaan bola dan 8 percobaan mencetak gol dengan 3 di antaranya tepat sasaran.

Satu-satunya pemain yang mencetak gol untuk Torino adalah Josip Brekalo (56'). Venezia mendapat 8 tembakan ke gawang dengan 2 di antaranya tepat sasaran. Mattia Aramu (78') mencetak gol untuk Venezia.

Sementaa tim tamu tengah berada dalam momentum positif, usai meraih dua kemenangan beruntun di kompetisi Serie A.

Skuad asuhan Massimiliano Allegri juga berhasil mengatasi perlawanan Chelsea di Liga Champions.

Reaksi pelatih Juventus, Massimiliano Allegri (tengah), dalam laga Grup D Liga Champions kontra Olympiacos FC di Stadion Georgios Karaiskakis, Piraeus, Yunani, pada 5 Desember 2017. (ARIS MESSINIS/AFP)

Kemenangan jelas menjadi target utama Federico Chiesa dkk, selain ingin melanjutkan tren kemenangan, Bianconeri juga ingin memperbaiki posisi di klasemen sementara, saat ini mereka menempati posisi 10.

Walau diunggulkan untuk bisa membawa pulang poin penuh, Juve tetap tak bisa memandang rival sekotanya dengan sebelah mata, pasalnya Torino juga kerap merepotkan tim-tim unggulan, bahkan saat ini skuad asuhan Ivan Juric juga menempati posisi sembilan atau satu tingkat diatas Juventus.