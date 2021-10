Prediksi Sassuolo vs Inter Milan di Liga Italia Siaran Langsung RCTI & Bein Sports2, Calhanoglu Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Sassuolo vs Inter Milan di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 & Siaran Langsung RCTI + dan Live Streaming RCTI +, Hakan Calhanoglu main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Sassuolo vs Inter Milan di Liga Italia Serie A, Minggu (3/10/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Hakan Calhanoglu main.

Tuan rumah Sassuolo sedang berada dalam kondisi yang mulai membaik.

Setelah sempat kalah 3 kali beruntun, tim asuhan Alessio Dionisi pada akhirnya meraih kemenangan lagi ketika berhadapan dengan Salernitana di Liga Italia Serie A 2021/2022 pekan lalu.

Namun, keinginan untuk konsisten meraih 3 poin bagi Sassuolo akan mendapatkan ujian yang tak mudah.

Inter Milan yang menyandang gelar juara bertahan akan bertandang ke Reggio Emilia akhir pekan ini dan bertekad merebut 3 poin guna tetap bersaing di papan atas klasemen Liga Italia 2021.

Kemenangan Sassuolo atas Salernitana pekan lalu merupakan 3 poin perdana di kandang sendiri musim 2021/2022.

Total, 4 poin telah diraih Domenico Berardi dan kawan-kawan di Stadion Mapei dari 3 pertandingan kandang musim ini.