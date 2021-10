Prediksi Susunan Pemain Persib vs PSM di Bigmatch Liga 1 Live Indosiar, Marc Klok & Pluim Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Persib vs PSM di Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online, Marc Klok dan Wiljan Pluim main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Persib vs PSM di laga lanjutan Liga 1 2021, Rabu (29/9/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar gratis dan via Live Streaming Indosiar. Marc Klok dan Wiljan Pluim Main.

Maung Bandung dan Juku Eja sama-sama bersaing di papan atas tabel klasemen Liga 1 2021.

Persib sempat memuncaki klasemen usai mengemas kemenangan pada 2 laga awal, tetapi kini turun ke peringkat 4 dengan 9 poin, selepas bermain seri dalam 3 laga terakhir.

Adapun PSM tak terkalahkan hingga pekan keempat dengan 2 seri serta, 2 kemenangan beruntun.

Sayang, pada laga terbaru pekan kelima, skuad Milomir Seslija kalah dari Barito Putera. Hasil itu menempatkan PSM di peringkat 5 dengan 8 poin.

Dengan selisih 1 poin saja, maka duel PSM vs Persib mempertaruhkan posisi klasemen masing-masing.

Jika Maung Bandung menang, Febri Hariyadi dan kolega berpotensi naik ke posisi runner-up sembari berharap Bali United tumbang di pekan keenam.