Saksikan Siaran Langsung Malam Ini di TV, BTS hingga Ed Sheeran Tampil di Konser Global Citizen Live

BANJARMASINPOST.CO.ID- Para penggemar musik internasional pastinya wajib menonton acara musik malam ini.

Sejumlah musisi tenar dunia akan tampil di konser amal lintas benua bertajuk “Global Citizen Live" .

Konser ini akan akan disiarkan langsung Jumat (1/10/2021) pukul 20.00 WIB di NET.

Adapun musisi yang tampil beragam dari BTS, Coldplay hingga Ed Sheeran serta banyak lagi musisi top lainnya.

Konser ini merupakan salah satu kampanye membangun kesadaran masyarakat terhadap permasalahan di duni saat ini.

“Kami menghadirkan value dalam tayangan musik NET melalui konser musik Global Citizen Live yang juga menjadi bagian dari kampanye bersama membangun kesadaran masyarakat terhadap berbagai permasalahan dunia,” kata Deddy Sudarijanto (CEO NET), dalam keterangan persnya.

Global Citizen Live merupakan bagian dari kampanye Global Citizen 2021, yaitu tujuan pemulihan dunia.

Lima tujuan utama dari kampanye tersebut adalah mengakhiri Covid-19, mengakhiri krisis kelaparan, melanjutkan pembelajaran, melindungi bumi, dan memajukan kesetaraan untuk semua.

Konser ini menampilkan pertunjukan puluhan artis dari berbagai belahan dunia, antara lain: Adam Lambert, AJ-Atul, Alok Amit Trivedi, Billie Eilish, Black Eyed Peas, Camila Cabello, Ed Sheeran, Delta Goodrem, Demi Lovato, dan Doja Cat.

Tak hanya itu, konser in juga dimeriahkan oleh BTS, Coldplay, Fugees Elton John, H.E.R, Hugh Jackman, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Lali, Lizzo, Lorde, Shawn Mendes, Sho Madjozi, Stevie Wonder, Stormzy, dan Tanishk Bagchi.