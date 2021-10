Jadwal Liga Italia Live RCTI Sassuolo vs Inter Milan, Bukti Superior Striker Sang Juara Bertahan

Penyerang Inter Milan Lautaro Martinez (Kiri) melakukan selebrasi setelah mencetak gol keduanya melewati penjaga gawang AC Milan Italia Gianluigi Donnarumma (Belakang C) apda pertandingan Liga Italia Serie A Minggu, 21 Februari 2021 di stadion San Siro di Milan .

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia yang akan tayang Minggu (3/10/2021) dini hari menghadirkan laga Sassuolo vs Inter Milan. Pertandingan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + .

Pertandinga n Sassuolo vs Inter Milan yang bisa disaksikan via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + yang digelar di di Stadion Mapei dimulai pukul 01.45 WIB

Untuk menyaksikan tim tertajam dalam hal mencetak gol dari para pemain Inter Milan ini link Live Streaming Sassuolo vs Inter Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI + ada ditautan setelah berita.

Tuan rumah Sassuolo sedang berada dalam kondisi yang mulai membaik.

Setelah sempat kalah 3 kali beruntun, tim asuhan Alessio Dionisi pada akhirnya meraih kemenangan lagi ketika berhadapan dengan Salernitana di Liga Italia Serie A 2021/2022 pekan lalu.

Namun, keinginan untuk konsisten meraih 3 poin bagi Sassuolo akan mendapatkan ujian yang tak mudah.

Inter Milan yang menyandang gelar juara bertahan akan bertandang ke Reggio Emilia akhir pekan ini dan bertekad merebut 3 poin guna tetap bersaing di papan atas klasemen Liga Italia 2021.

Kemenangan Sassuolo atas Salernitana pekan lalu merupakan 3 poin perdana di kandang sendiri musim 2021/2022.

Total, 4 poin telah diraih Domenico Berardi dan kawan-kawan di Stadion Mapei dari 3 pertandingan kandang musim ini.

Para pemain Inter Milan merayakan gol ke gawang Bologna pada laga lajutan pekan keempat Liga Italia 2021-2022 di Stadion Giuseppe Meazza, Sabtu (18/9/2021). (AFP/MIGUEL MEDINA)

Kendati begitu, Alesio Dionisi belum puas karena Sassuolo banyak membuang peluang mencetak gol setelah unggul melalui Berardi pada menit 54.