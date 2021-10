Line Up & Link Streaming Chelsea vs Southampton Liga Inggris, Live TV Online Mola TV Jam 21.00 WIB

Line Up dan Live Streaming Chelsea vs Southampton di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & tak Siaran Langsung SCTV, Romelu Lukaku main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Chelsea vs Southampton di Liga Inggris, Sabtu (2/10/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku main.

Usai tumbang 0-1 saat menjamu Manchester City dalam laga pekan lalu, Chelsea harus rela turun posisi ke tangga 3 klasemen EPL.

The Blues saat ini mengantongi 13 poin, hanya defisit 1 angka dari pemuncak klasemen Liverpool.

Peta persaingan di papan atas Liga Inggris masih sangat terbuka, mengingat tim peringkat 2 hingga 6 semuanya mengoleksi 13 poin.

Oleh karena itu Chelsea di bawah asuhan pelatih Thomas Tuchel pekan ini wajib meraih angka penuh jika ingin tetap bersaing di papan atas.

Sementara di kubu seberang, Southampton juga membawa misi kebangkitan.

Pasalnya dalam laga pekan lalu The Saints tumbang 0-1 kala menjamu Wolves.