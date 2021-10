Line Up & Link Streaming Man United vs Everton Liga Inggris, Live TV Online Mola TV Jam 18.30 WIB

Susunan Pemain Live Streaming Man United vs Everton di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & tak Siaran Langsung SCTV, Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Man United vs Everton di Liga Inggris, Sabtu (2/10/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main.

Dari prediksi pertandingan berdasarkan rekor pertemuan head to head (H2H) kedua tim, Manchester United sedikit di atas angin.

Dari 5 perjumpaan terakhir di semua ajang, The Red Devils menang 2 kali, imbang 2 kali, dan baru sekali kalah dari Everton.

Namun, di situasi terkini, kedua tim hanya berselisih satu strip di klasemen sementara. MU mengisi peringkat 4 dengan 13 poin, Everton di posisi 5 dengan poin yang sama tetapi kalah selisih gol.

Maka itu, pemenang duel ini dipastikan saling salip di tabel klasemen Premier League 2021/22.

Skuad besutan Ole Gunnar Sloskjaer sedang berupaya membangun tren positif.

Selepas menelan 2 kekalahan beruntun, MU bangkit menghajar Villarreal 2-1 di laga terbaru Liga Champions (UCL).