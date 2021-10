Link Streaming Persiraja vs Persija, The Jak Dihantui Badai Cedera, Taufik dan Rohid Absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 setelah laga Bali United vs Persikabo, giliran Live Streaming Persiraja vs Persija di laga lanjutan Liga 1 2021, Sabtu (2/10/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar gratis dan via Live Streaming Indosiar. Persija alami badai cedera pemain.

Pemain asing Persija Rohit Chand juga absen di laga yang di siaran Langsung Liga 1 2021 antara Persiraja vs Persija via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Indosiar pukul 18.15 WIB ini.

Link Live Streaming Persiraja vs Persija ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Taufik Hidayat juga absen menjalani FIFA Matchday.

Duel Persiraja vs Persija di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan di Indosiar. Link tautan setelah berita.

Persija Jakarta yakin mendapatkan hasil positif dalam duel kontra Persiraja Banda Aceh.

Arsitek Persija Angelo Alessio optimis meski disatu sisi Macan Kemayoran harus ditinggalkan sejumlah pemainnya.

Antara lain Taufik Hidayat yang menjalani FIFA Matchday bersama Timnas Indonesia dan Rohit Chand untuk Timnas Nepal.

Rohit Chand (tribunnews.com)

Selain itu ada sejumlah pemain yang mengalami cedera seperti Osvaldo Haay, Novri Setiawan, Ismed Sofyan, hingga Braif Fatari.

Pelatih Persija, Angelo Alessio mengatakan absennya beberapa pemain pilar tersebut tak membuat ia dan timnya boleh mengeluh.

Sebaliknya, pelatih asal Italia itu selalu percaya bahwa masih ada banyak pemain Persija lainnya yang siap tampil.