LINK Streaming TV Online Torino vs Juventus di Liga Italia Live Bein Sports 2 Mulai Jam 23.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Torino vs Juventus di Derbi Turin Liga Italia Serie A, Sabtu (2/10/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Federico Chiesa main.

Derbi Turin awal musim ini datang ketika Torino dan Juventus sama-sama memiliki 8 angka dari 6 pertandingan.

Baik Il Toro maupun tim zebra memulai kampanye di klasemen Serie A dengan catatan negatif, terutama Juventus yang sempat berada di zona degradasi.

Namun, Juve tengah dalam momentum bagus. Dalam 5 partai pemungkas, pasukan Max Allegri tercatat menang 4 kali dan hanya seri sekali.

Meski jadwal padat, Bianconeri bisa meraih kemenangan penting, termasuk lawan juara bertahan UCL, Chelsea pada Kamis (30/9) dengan skor 1-0.

Juventus punya masalah dalam urusan penyerang tengah setelah Alvaro Morata cedera dan Moise Kean masih inkonsisten.

Hal ini diprediksi berpengaruh pada ketajaman Bianconeri.