Live Indosiar dan Vidio, Liga 1 Bali United vs Persikabo, Serdadu Tridatu Tanpa Nouri dan Yabes

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Live Streaming dan prediksi Bali United vs Persikabo di laga lanjutan Liga 1 2021, Sabtu (2/10/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar gratis dan via Live Streaming Indosiar. Brwa Nouri dan Yabes Roni absen.

Siaran Langsung Liga 1 2021 antara Bali United vs Persikabo via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Indosiar di Stadion Madya Senayan Jakarta akan di mulai pukul 15.15 WIB.

Link Live Streaming Bali United vs Persikabo ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Link tautan ada setelah artikel ini.

Bali United akan menghadapi laga pekan keenam melawan PS Tira Persikabo. Bali United nampaknya sedikit kurang beruntung, pasalnya beberapa pilarnya terancam absen dan tidak bisa membela Serdadu Tridatu.

Selain Brwa Nouri yang kemungkinan besar absen, kini satu pemain lagi bakal absen.

Pemain itu adalah Yabes Roni Malaifani.

Yabes Roni akan mengikuti latihan bersama Timnas Indonesia, seperti dikonfirmasi manajer Bali United, Michael Gerald di Jakarta.

Pemain Bali United Yabes Roni berebut bola dengan Achmad Jufriyanto pemain Persib Bandung dalam babak lanjutan Liga 1 di stadion Dipta, Gianyar, Rabu (31/5/2017). Bali United menang 1-0 atas tim Maung Bandung. (rizal fanany/tribun bali)

“Ya, Yabes Roni mendapat panggilan untuk bergabung dalam pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia mulai hari Jumat ini. Semoga dia bisa memberikan penampilan terbaiknya saat membela Timnas Indonesia,” ungkap Michael Gerald dikutip dari laman resmi klub.

Pemain asal Alor NTT ini sudah tak asing lagi bagi skuad Timnas Indonesia.

Yabes Roni pernah beberapa kali membela Timnas Indonesia.