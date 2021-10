Live Mola TV Prediksi & Line Up, Manchester United vs Everton, Setan Merah Tanpa Kapten Tim

Penjaga gawang Manchester United Dean Henderson (tengah) berjibaku saat melawan West Ham United. Tampak juga kapten MU Harry Maguire (3R) dan striker West Ham Jarrod Bowen (2R) pada laga Liga Inggris Premier League di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 14 Maret 2021.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris malam ini Sabtu (14/8/2021) tayang via Live Streaming Mola TV mempertemukan Manchester United vs Everton. Kapten Manchester United Harry Maguire absen.

Pertandingan Liga Inggris 2021/2022 dapat disaksikan melalui live streaming tv online di www.mola.tv . Partai bigmatch EPL (English Premier League) malam ini adalah Manchester United vs Everton. Daftar paket dan cara nonton live streaming mola tv ada di artikel ini.

Laga di hari pertama pada Jadwal Liga Inggris malam ini dibuka Manchester United vs Everton. Sedangkan sisa laga berlangsung setelah laga Manchester United vs Everton dan sehari kemudian. Semuanya tayang via Live Streaming Mola TV.

Pada laga Manchester United vs Everton, Kapten Manchester United Harry Maguire akan melewatkan pertandingan melawan Everton.

Maguire melewatkan kemenangan Liga Champions Rabu atas Villarreal dengan cedera betis yang diderita dalam kekalahan liga akhir pekan lalu dari Aston Villa.

Manajer Ole Gunnar Solskjaer telah mengungkapkan bek tengah itu akan absen selama beberapa minggu.

Luke Shaw juga dipaksa keluar lapangan karena cedera saat melawan Villa dan diragukan untuk kick-off awal hari Sabtu.

Tetapi United telah didorong oleh kembalinya Marcus Rashford ke pelatihan setelah menjalani operasi, meskipun ia masih beberapa minggu lagi dari kebugaran penuh.

Everton juga masih memiliki Richarlison (lutut), Andre Gomes (betis) dan Fabian Delph (bahu) tidak tersedia, sementara Rafa Benitez mengungkapkan Alex Iwobi diragukan untuk pertandingan Sabtu karena "sedikit masalah".

Fakta Laga :



Manchester United hanya kalah sekali dari 12 pertemuan Liga Premier terakhir mereka dengan Everton, kalah 4-0 di Goodison Park pada April 2019.