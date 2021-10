Perlakuan Syahrini pada Pegawai Hotel Milik Reino Barack Terekam, Watak Asli Incess Terbongkar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perilaku asli penyanyi Syahrini terekam terungkap. Ini akibat perlakuannya pada pegawai hotel milik sang suami, Reino Barack.

Keadaan ini membuat sejumlah fans Incess ikut bereaksi melihat watak sang idolanya.

Syahrini diketahui sedang berada di Pulau Dewata, Bali. Ada sejumlah kegiatan yang dilakukannya.

Hampir beberapa jam sekali, Incess menunjukan suasana di Hotel Mandapa A Ritz- Carlton Reserve Bali yang juga menjadi sumber kekayaan Reino Barack.

Berlokasi di Jalan Kedewatan, Banjar Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, Mandapa A Ritz-Carlton Reserve Bali merupakan salah satu Investasi Reino Barack di bidang property development.

Bahkan hotel yang menjadi salah satu pabrik keluarga Reino Barack ini pernah menybet penghargaan berupa Best Hotel In The World kedua terbaik di dunia dan pertama di Asia dr Trip Advisor.

Harga menginap di hotel tersebut berkisar mulai dari Rp 10 juta hingga belasan juta rupiah per malam.

Kembali diajak untuk menginap di hotel mewah sang suami, Syahrini pun menikmati sejumlah fasilitas salah satunya ada lah spa bersama dengan Reino Barack.

Dengan suasana yang begitu asri, lewat unggahan video story di instagram pribadinya, Jumat (1/10/2021) Syahrini menunjukan lokasi ia dan Reino Barack akan melakukan spa.

Menariknya, dalam unggahan tersebut perlakuan Syahrini pada para pegawai Reino Barack justru mencuri perhatian.