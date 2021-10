Perubahan Fisik Celine Evangelista dan Stefan William Saat Pisah Rumah, Tato di Badan Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rumah tangga presenter Celine Evangelista dan aktor Stefan William masih jadi perhatian. Kini perubahan fisik yang dialami Celine dan Stefan pun disoroti warganet.

Setelah memutuskan pergi dari rumah Stefan William, aktris cantik berdarah Italia itu jadi lebih kurusan ketimbang dulu saat masih serumah dengan suami.

Paras Celine santer dipuji oleh warganet instagram, ia kedapatan sering mengunggah foto-foto cantiknya ke medsos ketika mengisi acara-acara di televisi.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari instagram @celine_evangelista, Sabtu (2/10/2021), terbaru, pembawa acara Insert TV di stasiun televisi Trans TV tersebut kedapatan mengunggah fotonya terbalut dress biru tua.

Paras cantik nan anggun Celine membius perhatian para sahabat termasuk pria yang lagi dijodoh-jodohkan dengan dia yaitu Rulyabii.

"Styled by @wanda_haraa #wandaharaaproject

Dress by @ernestoabram

Aksesoris by @leciel.design

Makeup : @vinkihanafi

Hairdo : @firdajean, " tulis Celine Evangelista dalam caption.

Badan Celine Evangelista sekarang tampak langsing, paras ayunya yang bak barbie itu jadi sorotan netizen di medsos.

@soegimitro : keren CELINE

@rulyabii27_ : Biruuuu (emoji cinta)

@furiharun : Cakep amat siihhhh @celine_evangelista