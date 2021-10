Prediksi dan Jadwal Live Indosiar Arema FC vs Persela, Singo Edan Tanpa Tiga pilar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal dan prediksi laga pekan keenam Liga 1 2021, Minggu (3/10/2021) malam ini Arema FC vs Persela Lamongan. Laga bisa disaksikan Siaran langsung melalui Indosiar gratis dan tidak via Live Streaming Indosiar.

Liga 1 2021 siaran lansung melalui Indosiar gratis dan tidak via Live Streaming Indosiar Arema FC vs Persela Lamongan akan di mulai pukul 18.15 WIB. Arema ditinggal tiga pilar ke Timnas.



Laga bertajuk derbi Jatim juga bisa disaksikan melalui tayangan live streaming Vidio.com.

Link Live Streaming Vidio.com, Arema FC vs Persela Lamongan ada di tautan setelah berita.\

Dalam klasemen sementara Liga 1 2021, Arema FC menduduki peringkat 10 dengan mengemas enam poin.

Enam poin itu diraih Arema FC dari hasil kemenangan satu kali, imbang tiga kali, dan kalah satu kali.

Sedangkan Persela Lamongan berada di peringkat 13 dengan raihan poin enam, sama dengan Arema FC.

Persela mengumpulkan enam poin hasil dari dua kali menang dan tiga kali kalah.

Jelang laga melawan Laskar Joko Tingkir, pelatih Arema FC Eduardo Almeida tak mau dipusingkan rotasi saat jadwal Arema padat.

Pelatih berkebangsaan Portugal itu percaya pada komposisi terbaik timnya untuk laga lawan Persela Lamongan.

Situasi tersebut justru dipersulit dengan Arema FC yang ditinggal tiga pemain andalannya.