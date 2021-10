Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Man City di Liga Inggris, Mo Salah dan Mahrez Main

Susunan Pemain Live Streaming Liverpool vs Man City di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & tak Siaran Langsung SCTV, Mo Salah dan Riyad Mahrez main

Taruhan laga nanti salah satunya adalah tampuk klasemen sementara.

Posisi teratas saat ini masih ditempati oleh The Reds dengan raihan 14 poin, hanya selisih 1 angka dari The Citizens di urutan ke-2.

Tidak hanya itu, sengitnya laga nanti juga dikarenakan kedua kubu punya kekuatan seimbang.

Karakter permainan kedua kubu juga hampir sama, yakni mengandalkan kecepatan para pemain sayap.

Liverpool punya dorongan moral bagus jelang laga nanti. Pekan lalu, mereka sukses meraup kemenangan meyakinkan 1-5 atas Porto dalam lanjutan matchday ke-2 Liga Champions (UCL).

Trio The Reds pun kembali menunjukkan tajinya di laga tersebut.