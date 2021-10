Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs PSIS Semarang di Liga 1, Taisei Marukawa Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Persebaya vs PSIS di Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online, Taisei Marukawa main

Persebaya dipastikan tampil pincang saat meladeni PSIS dalam lanjutan kompetisi Liga 1 2021.

4 penggawa Bajol Ijo dipanggil memperkuat Timnas Indonesia guna melakoni babak play-off Piala Asia 2023.

Mereka ialah Ernando Ari Sutaryadi, Rachmat Irianto, Rizky Ridho, serta Ricky Kambuaya.

Melihat daftar pemain tersebut, praktis sektor pertahanan akan meninggalkan lubang bagi klub asal kota pahlawan.

Di bawah mistar gawang, Persebaya sudah kehilangan Satria Tama yang cedera panjang.

Artinya, pilihan untuk kiper kini tinggal menyisakan antara Andhika Ramadhani dan David Aryanto saja sebagai pengganti Ernando.