Berhijab, Syahrini Tampil Mesra Digendong Reino Barack di Labuan Bajo & Bali

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dengan busana hihab, Syahrini tampil romantis menghabiskan liburan dengan Reino Barack di Labuan Bajo & Bali.



Potret sedang menikmati liburan dengan sang suami dibagikan nelalui laman Instagram pelantun lagu Sesuatu tersebut,

Syahrini penyanyi tak lagi aktif di dunia hiburan Tanah Air setelah menikah dengan pengusaha Reino Barack.

Pasangan suami istri mengunjungi Pulau Padar.

Kemesraan keduanya tampak saat Reino Barack terlihat menggendong sang istri.

Romantisnya Syahrini menghabiskan liburan dengan Reino Barack. (Instagram @princessyahrini)

Di laman instagram tersebut, Syahrini mengenakan kemeja dan celana panjang berwarna kuning terang.

Di sisi lain, Reino Barack santai dengan kaus putih dan celana selutut.

Pemandangan langit biru, bukit dan laut menjadikan suasana romantis.

"The Happiest Wife On This Island," tulis Syahrini di keterangan Instagramnya 26 September 2021 lalu.

Di dalam artikel yang telah tayang di TribunStyle.com dengan judul Syahrini Liburan Romantis dengan Reino Barack di Labuan Bajo & Bali, Intip Deretan Potretnya!, disebutka keduanya juga berpose saling berpelukan dengan saling perpandangan.

"Together Is A Beautiful Place To Be."