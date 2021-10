Diskon Hero Supermarket Periode 1-31 Oktober 2021, Ada Promo Okto-Fest Health is Wealth

BANJARMASINPOST.CO.ID - Promo diskon Hero Supermarket hari ini, edisi 1-31 Oktober 2021, berlaku hari ini satu bulan ke depan selama bulan Oktober.

Harga yang tertera, sama di seluruh Indonesia untuk sebagian produk, sebagian lainnya berbeda-beda, ada yang khusus berlaku di Pulau Jawa.

Diskon Hero Supermarket ini meliputi berbagai produk, ada potongan harga menarik selama berlakunya periode promo.

Untuk mendapatkan informasi promo terbaru, pelanggan bisa mengecek di instagram Hero Supermarket.

Promo terbaru Hero Supermarket yakni produk pangan organik meliputi kecap, santan, madu, minyak jagung, beras merah, beras ketan putih dan hitam, beras basmathi, minyak kelapa, aneka bumbu, dan lain-lain.

"Your health is your biggest assets. Let's take a tour on @herosupermarket Octo Fest #HealthisWealth and have your cooking essentials stocked now, with special discount prices! Valid through OCTOBER 2021. Also available to shop from home, with Whatsapp Delivery, Happy Fresh & GoMart." tulis Hero Supermarket pada postingan di instagram.

Baca juga: Promo Diskon Alfamart Periode 1 Okotober-31 Desember 2021, Kumpulkan Star Dapat Hadiah Menarik

Baca juga: Diskon Pajak Kendaraan Dongkrak Penerimaan PKB, Kini Tersisa Rp15 Miliar dari Target Rp50 Miliar

Selain produk makanan organik, juga ada produk segar yakni ikan salmon yang mendapat potongan harga menjadi Rp 37.990 dari harga sebelumnya Rp 39.900 per 100 gram.

Tak hanya promo tersebut di atas, Hero Supermarket juga memberikan potongan harga dalam setiap pembelian dengan sistem pembayaran via bank atau dompet digital (cashless)

Special this month, our October promo! Enjoy various promotion from our partner.

-Save more with purchase using PermataHero Card, Get free Greenfields Fresh Milk 1lt*

-Get free voucher Rp 50.000* for payment with VISA ,Digibank by DBS or CIMB Niaga

-Get free 1kg White Sugar or 2LT cooking oil* for payment with BCA card

-Get cashback up to 20%* with Gopay payment

-Get cashback up to 20%* with Link Aja payment

Baca juga: Promo Hypermart Periode 28-30 September 2021, Diskon Hingga 40 Persen untuk Aneka Daging dan Sayur

Baca juga: PROMO Alfamart Hari Ini Periode 16-30 September 2021, Banyak Diskon Produk Susu untuk Ibu & Anak