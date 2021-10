Jadwal Liga Italia Serie A Malam Ini Live RCTI & Bein Sports 2 Ada Atalanta vs AC Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia 2021/2022 pekan 7 digelar Sabtu (2/10/2021) hingga Senin (4/9) dan dapat disaksikan melalui Live Streaming beIN Sports 2 atau Siaran Langsung RCTI. Malam ini ada Atalanta vs AC Milan.

Puncak klasemen Serie A 2021 terbaru saat ini masih ditempati oleh Napoli, sedangkan daftar top skor sementara diisi oleh bomber Lazio, Ciro Immobile.

Pekan 7 di Jadwal Liga Italia Serie A 2021/2022 menyajikan beberapa laga seru, termasuk Derby della Mole antara Torino vs Juventus yang dapat diakses via Live Streaming beIN Sports 2. Sedangkan duel Sassuolo vs Inter Milan di Stadion Mapei dan Atalanta vs AC Milan di Stadion Gewiss bisa ditonton via Siaran Langsung RCTI .

Sebelum duel-duel menarik tersebut, pekan 7 Liga Italia Serie A 2021/2022 dibuka dengan pertandingan Cagliari vs Venezia pada Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 yang kick-off mulai pukul 01.45 WIB. Malam harinya, Salernitana vs Genoa digeber pukul 20.00 WIB.

Sementara pada Minggu, 3 Oktober 2021, setidaknya ada 6 partai yang diselenggarakan dengan waktu berbeda.

Sang juara bertahan, Inter Milan, akan tampil away di kandang Sassuolo. Selain itu, ada laga Fiorentina yang menjamu Napoli.

Di Stadion Olimpico, AS Roma diagendakan menerima kedatangan Empoli. Sebelum melakoni duel tersebut, I Giallorossi bakal terjun lebih dulu di ajang UECL (UEFA Europa Conference League) 2021/2022 pada Kamis (30/9) dengan meladeni klub Ukraina, Zorya Luhansk, di markas lawan.

Menutup rangkaian giornata 7 Serie A 2021/2022 adalah pertemuan Atalanta kontra AC Milan di Stadion Gewiss.

Penampilan dua tim papan atas di Liga Italia ini diselenggarakan pada Senin, 4 Oktober 2021, pukul 01.45 WIB.

Berdasarkan klasemen sementara hingga pekan 6 lalu, tampil sebagai pemuncak adalah Napoli.