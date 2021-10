LIVE RCTI! Line Up & Link Streaming Rennes vs PSG TV Online Liga Prancis Jam 18.00 WIB, Messi Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Rennes vs PSG di Liga Prancis via Live Streaming Bein Sports 1, Live Steaming RCTI & Siaran Langsung RCTI

Prediksi Susunan Pemain (Line Up) dan Live Streaming Rennes vs PSG di Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1, Minggu (26/9/2021). Lionel Messi absen.

Siaran Langsung Liga Prancis antara Rennes vs PSG dimulai pukul 18.00 WIB.

Link Live Streaming Rennes vs PSG pada Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1 bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Lionel Messi absen.

Duel Rennes vs PSG di Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 dan tak bisa via RCTI +.

PSG bertekad untuk meneruskan rekor sempurna mereka di Ligue 1 musim ini.

Saat ini bersama Napoli dan Benfica, PSG menjadi tim di 6 kompetisi terbesar Eropa yang masih sempurna meraih kemenangan demi kemenangan.

Berhadapan dengan Rennes, pasukan Mauricio Pochettino difavoritkan untuk kembali meraih kemenangan.

Kebangkitan Rennes dalam 2 laga terakhir diyakini tak akan sampai menghadang laju PSG untuk meraih kesembilan musim ini.

Selain 8 kemenangan beruntun di Liga Perancis, modal PSG jelang laga nanti juga berasal dari hasil di Liga Champions.

Tepatnya ketika tengah pekan kemarin Les Parisiens sanggup mengalahkan Manchester City 2-0 di kandang sendiri. Di laga itu, Lionel Messi sukses mencetak gol pertamanya bagi PSG.