Live SCTV & Mola TV Prediksi Liverpool vs Manchester City, Rekor Buruk di The Reds Kandang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga dua tim raksasa langganan penghuni papa atas Liga Inggris antara Liverpool vs Man City bakal tersaji Sabtu (2/10/2021)malam ini. Berikut prediksi dan susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streamingnya. Laga ini bisa disaksikan via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Rekor kandang Liverpool vs man City buruk.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Liverpool vs Manchester City via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 22.30 WIB.

Link Live Streaming Liverpool vs Man City bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV.

Baca juga: Chelsel Geser Liverpool di Puncak, Berikut Hasil, Klasemen, Top Skor dan Jadwal Liga Inggris

Baca juga: Hasil Akhir Liga Inggris Manchester United vs Everton Skor 1-1, Ronaldo Cs Nyaris Kalah

Duel Liverpool vs Manchester City di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Duel big match tim papan atas Liga Inggris bakal berlangsung malam ini antara Liverpool vs Manchester City.

Pertandingan Liverpool vs Manchester City Liga Inggris pekan keenam akan berlangsung di Anfield Stadium, Minggu (3/10/2021) pukul 22.30 WIB.

Laga Liverpool kontra Manchester City tidak hanya tentang dua tim papan atas Liga Inggris, melainkan dengan adanya dua juru taktik hebat dunia, Jurgen Klopp dan Pep Guardiola.

Banner pertandingan Liverpool vs Crystal Palace pada pekan 5 Liga Inggris Sabtu (18/9) yang bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Mola (Instagram @liverpoolfc)

Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, hanya ada pertandingan yang berakhir imbang, sisanya untuk kemenangan Man City (2) dan Liverpool (1).

Untuk itu menarik dinantikan, apa yang bakal terjadi di laga malam nanti, hujan gol atas seret gol?

Liverpool Superior dalam dua pertandingan terakhir di Liga Inggris dan Liga Champions, total delapan gol yang dihasilkan Mohamed Salah dan kolega.