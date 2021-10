Posting Kalimat Menyerah, Amanda Manopo Langsung Picu Reaksi dari Fans Andin Ikatan Cinta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Postingan Amanda Manopo yang dikenal sebagai pemeran Andin di Sinetron Ikatan Cinta kembali menuai reaksi warganet.

Penyebabnya, lawan main Arya Saloka itu memposting kalimat sedih soal menyerah.

Postingan itu ditulisnya melalui insta story akun resmi Amanda Manopo @amandamanopo.

Kata-kata sedih yang diunggah oleh Amanda Manopo pun seolah-olah mengisyaratkan jika dirinya ingin menyerah.

Warganet pun menduga jika Amanda Manopo ingin menyerah dari sinetron Ikatan Cinta yang kini alurnya semakin melebar dan rumit.

Terlebih lagi, sebelumnya Amanda Manopo memang pernah beberapa kali melakukan protes tentang alur sinetron Ikatan Cinta.

Amanda Manopo kali ini kembali mengunggah kutipan kata-kata sedih soal menyerah.

Amanda Manopo mengunggah foto yang betuliskan sebuah kutipan kata-kata sedih menggunakan bahasa Inggris.

"She's standing on a line between giving up and seeing how much more she can take (Dia berdiri di garis antara menyerah dan melihat seberapa banyak lagi yang bisa ia ambil," bunyi kutipan kata-kata sedih yang diunggah oleh Amanda Manopo.

Amanda Manopo juga menambahkan emoji senyum pada unggahan kata-kata sedih tersebut.

