Temukan Cinta, Vincent Verhaag Segera Jessica Iskandar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Vincent Verhaag memastikan agar segera melamar Jessica Iskandar.

Jessica Iskandar bahagia karena akans segera menjadi istri dari Vincent Verhaag.

Bahkan Jessica Iskandar bagikan video romantis dengan sang kekasih. Vincent Verhaag ungkap Jedar segera jadi istrinya.

Kebahagiaan dirasakan oleh Jessica Iskandar yang dilamar oleh Vincent Verhaag.

Sebelumnya, Jessica mengalami perjalanan kisah cinta yang panjang dan tak mudah.

Vincent Verhaag sebut Jessica Iskandar segera jadi istrinya. (Instagram @inijedar)

Mulai dari pernikahannya dengan pria Jerman yang kandas hingga rencana pernikahan dengan Richard Kyle yang batal.

Kini ibu El Barack tersebut begitu bahagia menemukan cintanya.

Melalui unggahan Instagramnya Minggu 3 Oktober 2021, Jedar membagi video romantis dengan Vincent.

Pada caption unggahannya, pemeran film Dealova tersebut menuliskan perjalanan kisah cintanya yang jatuh bangun.