Ichwan Noor Chalik Pertanyakan Permintaan DPRD Banjarmasin Meminta Penertiban Bando Ditunda

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemko Banjarmasin berencana melanjutkan penertiban reklame berupa baliho bando, khususnya di kawasan Jalan A Yani.

Namun DPRD Banjarmasin meminta penertiban baliho bando oleh Pemko Banjarmasin ini ditunda.

Terkait hal ini pula, mantan Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin, Ichwan Noorchalik pun turut memberikan tanggapan.

Melalui sebuah rilis tertulis, pria yang kini menjadi Pengamat Kebijakan Publik ini mengaku prihatin dengan sikap DPRD Banjarmasin.

Baca juga: Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Tegaskan Penertiban Baliho Bando Tetap Dilanjutkan

Baca juga: Surat Permintaan Menunda Penertiban Baliho Bando Diabaikan, DPRD Banjarmasin Akan Panggil Wali Kota

Baca juga: Tertibkan Baliho Bando, Pemko Banjarmasin Terbitkan SP3 untuk Pengusaha Advertising

"Saya sangat prihatin dengan sikap Dewan yang ngotot untuk meminta penundaan eksekusi oleh Satpol PP, sampai-sampai ingin memanggil Wali Kota. Ada keheranan dan tanda tanya besar saya. Apa maksud dan tujuan minta ditunda," ujar pria yang juga sempat menjabat PLT Kasat Pol PP Banjarmasin sebelum pensiun pada akhir tahun lalu ini.

Ia melanjutkan, bukankah sisa bando yang belum dibongkar itu barang ilegal karena tidak berizin dan sudah dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,"

Ia pun menilai bahwa rencana Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina yang ingin melanjutkan penertiban baliho bando tersebut sudah benar.

Menurutnya, apa yang dilakukan Wali Kota Banjarmasin sudah on the track dalam hal penyelenggaraan reklame. Terlebih dengan terbitnya PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan, yang telah melarang pemasangan iklan dan media informasi yg melintang diatas jalan.

"Kemudian Wali Kota Banjarmasin juga menerima surat dari Kapolresta Banjarmasin yang meminta agar bando-bando yang melintang di atas jalan segera dibongkar," tambahnya.

Tak kalah penting lanjutnya Wali Kota selaku Kepala Daerah berkewajiban menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 67.