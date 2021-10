Jadi Pelindung Amanda Manopo di Ikatan Cinta, Kelakuan Surya Saputra di Rumah Dibongkar Cynthia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Surya Saputra juga tak kalah jadi sorotan dari Amanda Manopo dan Arya Saloka gara-gara perannya di Sinetron Ikatan Cinta.

Suami Cynthia Lamusu itu berperan sebagai Papa Surya yang merupakan ayah Andin dalam Sinetron Ikatan Cinta.

Nah, baru-baru ini, Amanda Manopo mengungkapkan siapa aktor yang menjadi mentor baginya sekaligus pelindungnya.

Karena aktor itu pula, Amanda Manopo tak menampik karakter Andin terasa seperti hidup di Ikatan Cinta.

Baca juga: Pamor Arya Saloka di Ikatan Cinta Disebut Mulai Pudar, Ulah Ayu Dewi Malah Buktikan Fakta Berbeda

Baca juga: Lihat Perut Buncit Istri Raffi Ahmad, Yuni Shara Lakukan Hal Tak Terduga ke Nagita di Depan Ashanty

Aktor itu disebut-sebut cukup profesional, ia mampu membangun chemistry dengan Amanda Manopo dalam kondisi apapun.

Ternyata dia adalah Surya Saputra alias Papa Surya.

Amanda Manopo pun mengunggah potongan adegannya dengan Surya Saputra di Ikatan Cinta.

Di sinetron ini, Amanda Manopo memang memerankan karakter Papa Surya, ayah yang begitu menyayangi Andin.

Pujian pun dilemparkan oleh Amanda Manopo untuk Surya Saputra.

"Papa surya

Man who gives great advice and is always Encouraging and protective

(papa surya

Pria yang memberi nasihat hebat dan selalu mendukung dan melindungi)," tulis Amanda Manopo.

Baca juga: Kecurigaan Irfan Hakim Lihat Gelagat Lesti Kejora Kala Lamaran Rizky Billar Terungkit, Ini Sebabnya

Baca juga: Kabar Baru Kasus Video Syur 19 Detik dengan Nobu Disentil, Gisel: Ngomongin yang Lain Aja Yuk