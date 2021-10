Pengganti Verrell Bramasta, Sosok Pacar Baru Febby Rastanty Bikin Luna Maya Penasaran

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat menjalin asmara dengan Verrell Bramasta, Febby Rastanty disebut sudah memiliki pacar baru. Hal ini dikuliki oleh Luna Maya.

Awalnya, Febby Rastanty sedang berada di New York untuk mengahadiri New York Fashion Week. Dia bersama Luna Maya, Enzy Storia, Denny Sumargo, Alika Islamadina, Omar Daniel, Rachel Vennya dan Ayla Damitri.

Nah, di sela-sela kegiatan, Luna Maya dan Febby Rastanty sedang jalan berdua sekaligus membuat konten video.

Pada kesempatan tersebut, Luna Maya bertanya tentang seseorang yang sedang dekat dengan Febby Rastanty.

Sebelumnya Febby juga sempat dikabarkan dekat dengan Daffa Wardhana.

"Kamu sekarang udah punya pacar?" tanya Luna Maya, dikutip dari kanal YouTube-nya, Senin (4/10/2021).

Mendengar pertanyaan dari Luna Maya, Febby Rastanty hanya tertawa dan gagap menanggapi pertanyaan tersebut.

Atas reaksi yang diperlihatkan personel girlband BLINK itu, Luna Maya mengatakan beberapa hal.

"Biasanya kalau lama jawabnya, either is complicated agak-agak gimana. Hmm.. atau kedua, baru jadian jadi belum mau publikasi atau udah lama banget tapi enggak mau dipublikasi, tapi I don't know. Orang-orang tau enggak sih kamu pacar? Tau sih kayaknya ya.." tanya Luna Maya.

Tak menyangkal ataupun membenarkan pernyataan Luna Maya, Febby Rastanty hanya menjelaskan jika dalam hubungan pacaran, ia tipikal orang yang tidak ingin mengumbar.