Putri Pariwisata Kalsel 2021, Winda Juniar Terpilih Mengikuti SEAYP Coference Pemuda se-Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJAMRASIN - Puteri Pariwisata Kalimantan Selatan 2021, Winda Juniar terpilih mengukuti mengikuti The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP) Youth Conference November 2021.

"Program ini merupakan konferensi utk menggali dan mengembangkan potensi pemuda daerah maupun nasional melalui kerja sama internasional," kata Winda, Selasa (5/10/2021).

Menurut mahasiswi semester 7 prodi Akuntansi STIE Indonesia Banjarmasin ini, dirinya sangat bersyukur dan bersemangat, karena bisa jadi bagian dari pembangunan negara Indonesia sendiri.

"Di acara SSEAYP saya nanti bakal ketemu orang-orang dengan pemikiran yang brilliant dari berbagai daerah di Indonesia," ungkapnya.

Baca juga: Kebakaran di HSS Kandangan Hulu, Nenek Normah Lansia 80 Tahun Tewas Terpanggang

Baca juga: Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Gunung Ulin-Gunungsari, Kabid Bimanarga Sebut Tahap Pembesian

Baca juga: 20 Daerah Masuk PPKM Level 2, Bandara Ngurah Rai Buka Akses Penerbangan Internasional

Ditambahkan Winda, sebenarnya acara akan diikuti pemuda se ASEAN dan berlangsung di Jakarta. Berhubung masih pandemi, hanya se Indonesia saja dan kegiatan konferensi kemungkinan dilakukan secari online saja.

Di SSEAYP, lanjut dia, akan membahas tentang sustainable development goals (SGDS). Ada 17 tujuan berkelanjutan berencana yang nanti bakal didiskusikan dan ada 9 topik utama yang bakal dibahas.

Menurut Winda, 17 tujuan itu yakni tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas; kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi,

industri, Inovasi dan Infrastruktur.

Selanjutnya, berkurangnya kesenjangan, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh serta jemitraan untuk mencapai tujuan.

"Inti pertemuan itu untuk membuat masyarakat lebih sejahtera," tegas perempuan kelahiran 14 Juni 2001 ini.

Menurut pemenang 2nd runner up Asian English Olympics 2021 untuk mengikuti SSEAYP ini harus mengikuti seleksi terlebih dahulu.

Menurut Winda, sebenarnya ingin mengikuti seleksi ppan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dimana untuk Kalsel dapat program ke Australia dan Singapore.

"Kegiatannya satu tahun sekali, tapi belum cukup umur, sehingga mencoba ikut seleksi yang SSEAYP. Alhamdulillah lulus seleksi," pungkasnya.

(banjarmasinpost.co.id/Syaiful Anwar)