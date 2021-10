SESAAT LAGI, Live Streaming Persijap vs Persis, Menunggu Aksi Alberto Goncalves

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Persijap Jepara vs Persis Solo di laga Liga 2 2021, Selasa (5/10/2021) via TV Online Vidio.com dan tak tayang via Siaran Langsung Indosiar. Alberto Ganzalves main.

Persis Solo menjadi salah satu kandidat juara Liga 2 2021. Hal ini sudah dibuktikan Laskar Samber Nyawa dalam laga pembuka kompetisi.

Saat bersua PSG Pati pada Minggu (26/9), Persis menang dengan skor meyakinkan 2-0.

Sebaliknya, Persijap Jepara yang bertanding kontra Hizbul Wathan pada Sabtu (25/9), hanya bisa meraih 1 poin. Laskar Kalinyamat, julukan Persijap, sebenarnya punya peluang untuk memenangkan laga.

Pasalnya, Hizbul Wathan bermain 10 orang sejak menit 62 usai Achmad Bachtiar diberi kartu merah. Namun, Persijap justru kebobolann untuk skor imbang 1-1.

Suasana laga Persijap Jepara Vs Martapura FC, Jumat (9/3/2018) (Instagram/Persijap Jepara)

Permainan efektif ditengarai bakal kembali diterapkan oleh Persis di laga kontra Persijap.

Saat menjamu PSG Pati, Laskar Samber Nyawa tidak mendominasi penguasaan bola tetapi taktis dalam serangan.