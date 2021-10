Tuntutan Gaji Moh Salah di Liverpool Bocor, Ingin Setara Ronaldo Namun Masih di Bawah De Bruyne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tuntutan gaji Mohamed Salah bocor saat bintang Liverpool mencari kesetaraan dengan dua bintang Manchester City.

Gaji yang diminta Mohamed Salah untuk menandatangani kontrak baru Liverpool telah dirinci.

Salah telah memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik dunia saat berada di Anfield dan telah memulai musim dengan performa yang luar biasa dengan sembilan gol dan tiga assist hanya dalam sembilan pertandingan.

Itu membawanya ke 134 gol dan 50 assist hanya dalam 212 penampilan untuk klub Merseyside sejak bergabung dari Roma pada 2017 .

Salah akan turun sebagai legenda Liverpool terlepas dari apa yang terjadi dengan masa depannya.

Tetapi kontrak pemain Mesir itu akan habis pada tahun 2023 dan kesepakatan belum ditengahi/

Liverpool telah menyetujui kontrak baru dengan Jordan Henderson, Andy Robertson, Virgil Van Dijk, Alisson, Fabinho dan Trent Alexander-Arnold semuanya sejak Juli.

The Reds harus memutuskan apakah Player of the Year dua kali mereka layak mendapatkan kontrak baru setelah berusia 29 tahun di musim panas.

Mohammed Salah vs Alvaro Morata (PicsArt)

Tetapi ada kesepakatan bulat di luar klub bahwa dia layak mendapatkan paket gaji yang mencerminkan statusnya sebagai dunia, pembuat perbedaan kelas.

Dilansir Express, The Independen mengatakan bahwa Salah sedang mencari upah antara £300.000 (Rp 5,8 miliar) hingga £380.000 ( Rp 7,4 miliar) seminggu jika dia menandatangani perpanjangan kontrak baru di Liverpool.