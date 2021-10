BERLANGSUNG LIVE Liga 2, Semen Padang vs PSPS Riau Sesama Pelatih Teman Akrab

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Liga 2 2021 Semen Padang vs PSPS Riau via Live Streaming vidio.com dan tak Siaran Langsung Indosiar.

Siaran Langsung Liga 2 2021 Semen Padang vs PSPS Riau via Live Streaming vidio.com dan tak Siaran Langsung Indosiar mulai pukul 15.15 WIB.

Link Live StreamingSiaran Langsung Liga 2 2021 Semen Padang vs PSPS Riau via Live Streaming vidio.com dan tak Siaran Langsung Indosiar. Cek Prediksi di artikel ini.

Duel Semen Padang vs PSPS Riau via Live Streaming vidio.com dan tak Siaran Langsung Indosiar karena hanya via Free to Air.

Baca juga: LINK Nonton TV Online Kalteng Putra vs Persiba di Siaran Liga 2 Malam Ini, Tak Live Indosiar

Baca juga: Martapura Dewa United Pimpin Klasemen Liga 2, Ucapan Kas Hartadi Ini Buat Hasil Liga 2 Makin Ketat

Kompetisi Liga 2akan menggelar beberapa laga seru yang sayang untuk dilewatkan.

Salah satu big match yang akan tersaji adalah laga antara .

Pertandingan Liga 2 yang mempertemukan Semen Padang vs PSPS Riau akan berlangsung pada pukul 15.15 WIB, di Stadion Jakabaring, Palembang, Rabu (6/10/2021).

Anda bisa menyaksikan laga ini melalui platform live streaming Vidio.com.

Pelatih Semen Padang FC, Weliansyah (REZI AZWAR/TRIBUNPADANG.COM)

Pelatih Semen Padang, Weliansyah memastikan anak asuhnya dalam motivasi tinggi menatap laga melawan PSPS Riau.

Persiapan Semen Padang dinilai berjalan lancar meliputi fisik hingga taktik demi ambisi meraih poin penuh.

"Insyaallah secara keseluruhan kita sudah siap untuk laga besok, baik secara fisik dan taktik sudah kita persiapkan," ujar Weliasnyah yang dikutip dari laman Tribun Padang.