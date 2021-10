Donnarumma Disambut Cacian Ultras AC Milan Jelang Italia vs Spanyol di Semifinal UEFA Nations League

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Italia vs Spanyol di UEFA Nations League 2021 via Live Streaming Mola TV, Gianluigi Donnarumma main.

BANJARMASINPOST.CO.ID, MILAN - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Italia vs Spanyol di laga Semifinal UEFA Nations League 2021, Kamis (7/10/2021) via Live Streaming Mola TV. Gianluigi Donnarumma disambut cacian dari Ultras Milan.

Gianluigi Donnarumma akan mengalami hal yang tak mengenakkan saat membela timnas Italia di lanjutan UEFA National League, pekan ini.

Timnas Italia akan menghadapi Spanyol di semifinal UEFA National League di Stadion San Siro, Kamis (7/10/2021) pukul 01:45 WIB.

Kiper Paris Saint-Germain atau PSG itu untuk pertama kali akan kembali bermain di Stadion San Siro, markas klub lawasnya AC Milan.

Namun suporter garis keras AC Milan, Ultras sudah menyiapkan sambutan tak menyenangkan untuknya.

Sebelum muncul sambutan tak menyenangkan itu, Gianluigi Donnarumma memang minta agar suporter AC Milan tak mencaci maki dia di pertandingan nanti.

Harapan Gianluigi Donnarumma itu disambut pernyataan tegas dari Ultras.