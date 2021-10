Live Bola Siaran Langsung Indosiar, Vidio & Streaming Kamis Sore Hingga Malam, Indonesia vs Taiwan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung sepakbola di Indosiar, Mola TV & Live Streaming Vidio.com Kamis (7/10/2021) besok akan sajikan enam pertandingan dari berbagai kejuaraan.

Ada dua pertandingan yang tayang lewat Live Streaming Vidio yakni lanjutan Liga 2, Mitra Kukar vs PSBS & KS Tiga Naga vs PSMS Medan..

Lalu dua lagi disiarkan streaming yakni laga Korea Selatan vs Syria dan Iraq vs Lebanon. Satu live dari Mola TV yakni Nigeria vs Central Afrika.

Siaran langsung gratis Indosiar yang tidak live streaming adalah laga Playoff Kualifikasi Piala Asia antara Timnas Indonesia vs China Taipei atau Taiwan.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Asia babak Playoff antara Timnas Indonesia vs Taiwan juga bisa diakses via Live Streaming TV Online di www.mola.tv pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan berjuang di babak play-off Kualifikasi Piala Asia 2023 menghadapi Taiwan.

Laga timnas Indonesia kontra Taiwan digelar dalam dua leg pada 7 dan 11 Oktober 2021, di Stadion Chang Arena, Buriram, Thailand.

Timnas Indonesia ditargetkan PSSI agar dapat meraih kemenangan atas Taiwan.

Aksi pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam saat melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2022 Senin (7/6) yang berakhir dengan skor 0-4. (Instagram @pssi)

Meskipun secara di peringkat FIFA, timnas Indonesia tak lebih baik daripada Taiwan.

Taiwan berada di urutan ke-151.