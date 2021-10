Obati Kerinduan Penggemarnya, Adele Rilis Lagu Easy On Me  15 Oktober Ini

Cuplikan ekspresi Adele pada video klip lagu Hello

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kangen dengan suara emas penyanyi Adele.

Nah pastinya dalam waktu dekat penggemar akan terobati dengan suara pelantun lagu "Someone Like You" tersebut.

Ya, setelah cukup lama vakum, dikutip dari Forbes Adele akan merilis lagu terbarunya pada 15 Oktober 2021 nanti.

Lagu baru Adele ini berjudul "Easy on Me".

Lewat akun Twitter pribadinya, Adele mengumumkan singel terbarunya berjudul "Easy on Me". B

Pengumuman tersebut muncul di tengah spekulasi para penggemar yang penasaran soal karya terbaru penyanyi asal Inggris itu.

Rasa penasaran penggemar semakin terpicu lantaran terdapat papan reklame biru yang tidak menunjukkan apa-apa selain angka 30, yang dipasang di beberapa kota besar.

Adele (TribunWow.com)

Papan itu sama persis dan cocok dengan gambar profil baru Adele di Twitter dan Instagram.

Banyak yang menduga, arti dari gambar tersebut adalah karya album terbaru Adele.

Sementara itu, video teaser untuk lagu tersebut terdiri dari permainan piano yang sangat emosional, ditambah suara khas Adele.